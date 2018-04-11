جيزان 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الموارد البشرية ، خريجات معاهد المعلمات الثانوية وخريجات الكليات المتوسطة ومن سبق لهن التعاقد كمعلمات بديلات إلى مراجعة القسم النسائي بإدارة الموارد البشرية ، وإحضار الوثائق والمستندات المطلوبة ، بناء على الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء رقم (336) بشأن آلية تثبيت المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمات بديلات وخريجات معاهد المعلمات الثانوية والحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة.وأوضحت الإدارة أن الوثائق والمستندات المطلوبة لمن سبق لهن التعاقد كمعلمات بديلات إحضار صورة مصدقة من وثيقة التخرج وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة مصدقة من عقد العمل كمعلمة بديلة وصورة من مسير الرواتب مصدقة أو تحويل الراتب مصدق من البنك وإقرار بعدم وجود المتقدمة على وظيفة رسمية بالدولة وصورة من درجة اختبار قياس.واشترطت على خريجات معاهد المعلمات الثانوية إحضار صورة مصدقة من مؤهل دبلوم معهد المعلمات وصورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. أما لخريجات خريجات الكليات المتوسطة فعليهن إحضار صورة مصدقة من مؤهل دبلوم الكلية المتوسطة وصورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة ، مع مراعاة إحضار أصول جميع الوثائق والمستندات السابقة للمطابقة للجميع.// انتهى //20:56ت م