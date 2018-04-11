عدن 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسجدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، استعداد الحكومة للتعاون وتيسير مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن وترتيب لقاءات له مع كافة المكونات السياسية اليمنية.وأكد المخلافي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيثس اليوم، على أهمية البدء من حيث انتهت المشاورات في الكويت وتنفيذ ما اتفق عليه فيها مع مراعاة أَي تفاصيل متعلقة بتغير المستجدات والتوقيت وفِي إطار المرجعيات الثلاث المتوافق عليها والتأكيد على ان يتم سحب السلاح من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وأن تكون الدولة هي المالك الوحيد للسلاح فقط.وعبر المخلافي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الرغبة الحقيقية للحكومة لتحقيق سلام حقيقي ينهي المعاناة التي تسبب بها الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة.من جهته، أكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ملتزمة بكافة الوثائق والقرارات الصادرة عنها، وأنه بصدد الالتقاء بجميع مكونات المشهد السياسي اليمني والاستماع إليهم وأن الحل في اليمن بات بالغ الأهمية لوقف معاناة الشعب اليمني ولأمن واستقرار المنطقة.// انتهى //20:56ت م