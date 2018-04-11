إسلام آباد 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأعلنت باكستان عن إصابة خمسة من مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار على مناطق مأهولة بالسكان في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم ثلاثة نساء.وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر النيران لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار.// انتهى //21:01ت م