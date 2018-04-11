عام / أمطار على منطقة الباحة
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
الباحة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظتي القرى والعقيق والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .
كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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21:07ت م