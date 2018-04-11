الباحة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظتي القرى والعقيق والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:07ت م