القاهرة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسناقش اتحاد الصحفيين العرب في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم بالقاهرة عدداً من الإجراءات اللازمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين من جراء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتعارض مع كافة القواعد القانونية الدولية.وأكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في كلمته خلال الاجتماع أن عقد الأمانة العامة للاتحاد اليوم لجلستها الطارئة يأتي لمناقشة قضية هامة يمر بها الشعب الفلسطيني ألا وهي الاعتداء الذي استهدف الفلسطينيين في يوم الأرض، مشيراً إلى أن إسرائيل ارتكبت عمليات قتل بدم بارد وبأسلوب ممنهج، ليصل عدد القتلى إلى 150 شهيداً إضافة إلى 1500 جريح.وأوضح أن الأمانة العامة للاتحاد اختارت ضمن إجراءاتها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة فلسطين بإقامة دعوى قضائية باعتبارها دولة عضو، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتزم إقامة فعالية في فلسطين في أقرب وقت لإظهار تضامن الصحفيين العرب مع أشقائهم.من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد خالد ميري أن الاجتماع بحث إجراء الاتصالات مع كافة الهيئات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، واطلاعها على حقيقة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.// انتهى //21:07ت م