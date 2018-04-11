الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنوه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري بدور المملكة الفاعل في حملِ رسالة الإسلام والدعوة إليه، ونشر العلم الشرعي ، إيماناً بمسؤوليتها تجاه الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي تحتضنها أراضيها .جاء ذلك في ورقة العمل التي شارك بها معاليه في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر ( الصحوة ــ دراسات في المفهوم والإشكالات ) الذي نظمته جامعة القصيم، وحملت عنوان: (تشخيص الصحوة) ، مؤكداً أن المملكة في صحوة منذ أن أسست على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ، مشيراً إلى أن مفهوم الصحوة اعتراه لبس كبير ، فجاء مفهوم الصحوة الحركية حينما دخلت التنظيمات الحركية المنتسبة إلى الإسلام إلى المملكة كغيرها من البلاد العربية والإسلامية فبدأ انتشار هذا المفهوم وهذا المصطلح الذي مع الأسف رُبط ربطاً خاطئاً بالدين .وأوضح معاليه أن العامة من المسلمين في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، تعاملوا مع الإسلام كتراث وعادات وتقاليد، ما أسهم في توفير بيئة مناسبة لنشأة الحركات المتطرفة التي اتخذت من الدين ذريعة لتحقيق مطامعها.وحذّر من خطر التفسير النفعي المصلحي للدين، الذي بُنيت عليه نظريات وآراء واجتهادات خاطئة، لافتاً النظر إلى أن خطورته تكمن في انحرافه عن أصل الدين؛ وعن مساره الصحيح .// انتهى //21:16ت م