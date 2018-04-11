القريات 25 رجب 1439هـ الموافق 11 إبريل 2018م واسانطلق اليوم ملتقى " التربية الإعلامية في ظل الرؤية الوطنية 2030 " بتعليم محافظة القريات , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ، والمقام على مسرح إدارة التعليم .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي كلمة رحب فيها بالحضور ، مبيناً أن هذا الملتقى جاء في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال مناقشة العديد من المحاور التي تمس التربية الإعلامية ، متطلعاً أن يخرج الملتقى بالعديد من التوصيات التي تخدم هذا الجانب .بعد ذلك ألقى المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم محمد بن سعد الدخيني كلمة تحدث فيها عن مراحل تطور الإعلام خلال السنوات الماضية مع التركيز على أهمية التربية الإعلامية التي تسعى لها الوزارة من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات .ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، ثم أوبريتاً من أداء طلاب تعليم القريات .بعد ذلك انطلقت جلسات الملتقى التي ناقشت العديد من أوراق العمل أهمها " مفاهيم التربية الإعلامية وأهدافها وأدواتها وأسسها ، والتربية الإعلامية بالمجتمع ، والاتجاهات المعاصرة في التربية الإعلامية ، والتربية والإعلام مقارنة من خلال دور كل منهما في المجتمع الحديث، وأثر التربية الإعلامية في تحقيق الأمن الفكري للطلبة ، والتربية الإعلامية والإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرها والتعامل معها واستخدامها، والتربية الإعلامية وأخلاقيات مهنة الإعلام والتربية الإعلامية وتحديات العصر".// انتهى //21:26ت م