بيتسبرغ 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستم اليوم في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية توقيع اتفاقية شراكة متكاملة بين أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة -تحت التأسيس- وجامعة كارنقي ميلون الأمريكية (Carnegie Mellon University) ممثلةً في معهد أبحاث السايبر وأمن المعلومات (ساي لاب CyLAB).ووقع الاتفاقية نيابة عن معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، عميد أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.وأوضح الدكتور الدهلاوي أن هذه الاتفاقية المهمة ستدعم مرحلة التأسيس وفق معايير الجامعات العالمية المرموقة نظراً لما تتمتع به جامعة كارنقي ميلون من مكانة عالمية في تخصصات الحاسب الآلي بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص كون الجامعة حاصلة على الترتيب الأول بين الجامعات الأمريكية في مجال برامج التعليم العالي للأمن السيبراني.وأشار إلى أن أحد ثمار هذه الشراكة أيضاً هو فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة كارنقي ميلون حيث ستسهم الجامعة ضمن هذه الاتفاقية بتصميم وإعداد محتوى البرامج الأكاديمية المخصصة للأمن السيبراني والمزمع تقديمها من خلال أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة.كما ستتيح هذه الاتفاقية أيضاً ابتعاث عدد من طلاب وطالبات أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة للتدريب أو دراسة الماجستير في المجالات التخصصية الدقيقة للأمن السيبراني في هذه الجامعة العالمية المرموقة.// انتهى //22:12ت م