موسكو 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساستقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم في موسكو، السفير الدكتور رائد بن خالد قرملي الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية.ونقل السفير قرملي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وحرصهما على توسيع وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //22:13ت م