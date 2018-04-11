جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الثالثة للعام الجامعي 1439هـ من جامعة جدة ، البالغ عددهم 1878 طالباً من مختلف كلياتها .وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، تلا ذلك مسيرة للخريجين .ثم بدئ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم, بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة ، ثم الأوبريت السنوي بعنوان "جدة ١٣٤٤هـ" .واستعرض عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عامر بن عواض الزايدي إحصائية الخريجين من مختلف كليات الجامعة التي تضمنت 1367 طالباً من مرحلة البكالوريوس و23 طالباً من مرحلة الماجستير و488 طالباً حاصلاّ على الدبلوم العام في التربية .إثر ذلك ألقى الطالب هشام بن محمد المولد كلمة الخريجين التي قدم خلالها شكره لسمو محافظ جدة على تشريفه الحفل ومشاركته الخريجين فرحتهم راجيا من الله أن يوفق هذه الكوكبة من الخريجين في حياتهم المقبلة بخدمة الوطن في مختلف التخصصات العلمية .بعدها أدى طلاب كلية الطب بالجامعة قسم الكلية .عقب ذلك أعلن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان منح الدرجة العلمية للطلاب الخريجين ، ثم كرم الأمير مشعل بن ماجد الطلاب المتفوقين من الخريجين في مختلف الدراجات العلمية .بعد ذلك تجول سموه في المعرض المقام على هامش الحفل والمتضمن لإستراتيجية الجامعة وانجازاتها العلمية خلال الفترة الماضية .من جانبه أعرب معالي مدير جامعة جدة بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل على رعايته لحفل الخريجين لهذا العام ولسمو محافظ جدة على تشريفه الاحتفال ومشاركته الخريجين فرحتهم بهذه المناسبة, معبرا عن بالغ سروره بتخرج الدفعة الثالثة من أبناء الوطن التي تنتظم في مسيرة الخير والبناء والتنمية المستقبلية الواعدة للوطن.// انتهى //22:15ت م