الطائف 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسترأس معالي محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، بديوان المحافظة، اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير الثاني في السنة الأولى للدورة الخامسة .وكرم معالي محافظ الطائف ، قبل بدء أعمال الاجتماع، أعضاء المجلس المحلي في الفترة السابقة، معرباً عن شكره لهم على ما بذلوه من جهد لخدمة المحافظة، مما كان له الأثر الإيجابي في النهضة التنموية بالمحافظة.بعد ذلك بدأت أعمال المجلس المحلي، ورحب معالي المحافظ في البداية، بأعضاء المجلس المكلفين في الفترة الخامسة، وهنأهم بالثقة الكريمة، ومتمنياً لهم جميعا التوفيق والسداد.وحث محافظ الطائف أعضاء المجلس على رفع مستوى الطموح وبذل الجهد والفكر فيما يحقق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر ورفع مستوى الخدمات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، ومنطقة مكة المكرمة المرتكزة على ﺑﻨﺎء الاﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ المكان، منوهاً بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة ، للمشروعات التنموية المختلفة التي تشهدها المحافظة والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية ، في إطار اهتمام ودعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين .واتخذ المجلس المحلي عدد من القرارات، من خلال ما تم طرحه ضمن جدول الأعمال، التي تضمنت تشكيل لجان المجلس المحلي للتنمية والتطوير للدورة الخامسة لدراسة وتحليل المواضيع قبل عرضها في جدول الأعمال، وتقليص اللجان المنبثقة إلى ثلاثة لجان هي : لجنة النقل وتنمية الخدمات والمرافق، لجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة التنمية الثقافية والاجتماعية ، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء في أعمال اللجان.وتم خلال اجتماع المجلس المحلي تحديد رؤساء وأعضاء اللجان، على أن تتولى كل لجنة تقديم آلية عمل موضح بها الأهداف المراد تحقيقها ومهامها وفق الأهداف العامة والاستراتيجية .واتخذ المجلس التوصيات اللازمة التي سيتم رفعها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها .// انتهى //22:24ت م