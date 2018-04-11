دبي 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مؤسسة الفكر العربي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الفائزين بجائزة الإبداع العربي بدورتها الحادية عشرة للعام 2017م والتي نظمتها مؤسسة الفكر العربي بدبي.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي في كلمته خلال تكريم الفائزين، أن المؤسسة تقدم مشروعاً للنهوض بالأمة العربية عبر طرح قضاياها مركزة على التكامل العربي ووحدة صفه، مضيفاً أن الجائزة تفتخر اليوم بتكريم شموس أضاءت المشهد العربي بعطاءاتها.وفاز بجائزة الإبداع العربي كل من الدكتور فريدريك معتوق من لبنان عن جائزة أهم كتاب عن كتابه "صدام العصبيات العربية" ونال جائزة الإبداع الإعلامي مجلة "آراء حول الخليج" الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر" من المملكة العربية السعودية"، كما نال جائزة الإبداع الفني كتاب "أمشاق الخط المحقق" للدكتور نصار منصور من الأردن، وجائزة الإبداع الأدبي رواية "على بعد مليمتر واحد فقط" عبد الواحد استيتو من المغرب، وحصل على جائزة الإبداع المجتمعي مشروع "تمكين المسنين" الدكتور جورج إيلي كرم من لبنان، ومنحت جائزة مسيرة عطاء لمعهد العالم العربي.// انتهى //22:25ت م