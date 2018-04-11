عدن 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسسيطر الجيش اليمني اليوم على مواقع جديدة في مديرية كتاف شمال غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وقال قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي " إن قوات الجيش سيطرت على ( التبة الفرع، وجناح الصقر ) في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية تكبدت خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد".وأشار في تصريح لموقع الجيش "سبتمبر نت" إلى أن أكثر من 20 من العناصر الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك ذاتها، فيما تم أسْر خمسة منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.وأكد القبلي أن قوات الجيش الوطني اليمني تحاصر المليشيا في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.// انتهى //22:42ت م