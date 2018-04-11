عدن 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محافظة البيضاء وسط اليمن.ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارات جوية على مواقع للمليشيا الانقلابية في عقبة القنذع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها".وأغارت المقاتلات على موقع للمليشيا في منطقة فضحة في مديرية الملاجم، شمال شرق المحافظة ذاتها، أسفرت عن تدمير مدفعية للمليشيا في الموقع.// انتهى //22:42ت م