جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسزار وفد من طلاب مركز بلفر بكلية كيندي بجامعة هارفارد الأمريكية اليوم مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة للوقوف على تجربة البنك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين .وقدم معالي رئيس البنك الدكتور بندر حجار ، للوفد شرحاً عن توجه البنك الإسلامي للتنمية لتشجيع البحث العلمي والابتكارات التكنولوجية لاستكشاف حلول التنمية ومعالجة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجموعة البنك , مؤكداً حرص البنك على الشراكة مع الجامعة لتوفير المنح الدراسية للطلاب وتبادل الأفكار البحثية بين الجانبين.وتطرق الدكتور حجار لمساهمة البنك في تأهيل وتوظيف الشباب من خلال عدد من البرامج مثل برنامج الدعم الاقتصادي للشباب والتعليم من أجل التنافسية وبرنامج التعليم ثنائي اللغة، وقدم شرحاً للوفد عن برامج البنك للمنح الدراسية، وتطرق لبرامج تمكين المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وبرامج البنك للمعونة الخاصة والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات مثل محاربة الجفاف في الصومال ومساعدة المتضررين من الفيضانات وإعانة النازحين واللاجئين جراء النزاعات.كما اطلع الوفد على أنشطة البنك مع شركاء التنمية في مجال القضاء على شلل الأطفال وبرامج البنك للمعونة الخاصة .// انتهى //22:48ت م