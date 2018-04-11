تبوك 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، فعاليات منافسات المسرح المدرسي للمرحلة الثانوية التي تنظمها إدارة نشاط الطلاب قسم النشاط الثقافي بتعليم تبوك ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير وعدد من مديري الإدارات ومدير ومشرفي نشاط الطلاب ورواد النشاط بالمدارس.وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي أن الفعالية تأتي ضمن منظومة برامج النشاط الثقافي التي تسعى إلى صقل مواهب الطلاب في مجال المسرح ودعم مهارات الأداء التمثيلي والقدرات التعبيرية لديهم وترسيخ ثقتهم بأنفسهم، وتعريف المجتمع بالطلاب الموهوبين في المسرح, مؤكداً استعداد إدارة نشاط الطلاب المبكر للفعالية من خلال تشكيل اللجان العاملة سعيًا منها لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة .وأشار الحارثي إلى أن العروض تستمر لمدة يومين ويشارك فيها مدارس المرحلة الثانوية حيث تم توزيع المدارس إلى خمس مجموعات تضم كل مجموعة ستة مدارس وسيتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين في الحفل الذي يقام غداً .// انتهى //22:49ت م