تبوك 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في تطبيق برنامج التقييم الدولي للطلبة " PISA " الذي نفذ على مدى اليومين الماضيين على مدارس العينة بمنطقة تبوك ومكاتب التعليم في المحافظات .وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الاختبار الدولي انطلق وسط استعدادات تامة من إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك وطبق على مدارس العينة بنين وبنات من قبل فريق المطبقين والمطبقات الذي تم تدريبهم وفق الدليل الخاص بذلك , مشيراً إلى أن الاختبار طبق على خمس مدارس بنين هي ثانوية منارات تبوك الأهلية وثانوية ابن العميد ومتوسطة مجمع الأمير فهد بن سلطان ومتوسطة حقل الليلية وثانوية ضباء , مقدما شكره لمنسقي الاختبار بتعليم تبوك وللمشرفين والمشرفات والمطبقين والمطبقات.وتابعت المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات ) نجلاء بنت سليمان الشامان سير تطبيق الاختبار في المدارس العينة (بنات) وهي المتوسطة الرابعة والثانوية الرابعة أبناء والثانوية الـــ22 والثانوية الأولى تحفيظ , منوهة بالجهود التي بذلها فريق العمل من المنسقات والمطبقات للاختبار.يذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) يقام كل ثلاث سنوات في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم حيث ركز هذا العام (2018م) على مجال القراءة بنسبة 70% والرياضيات والعلوم لكل منهما 15%.// انتهى //22:58ت م