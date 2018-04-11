الدوادمي 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسالتقى محافظ الدوادمي المكلف تركي بن سعود الهزاني اليوم، في ديوان المحافظة فريق العمل المشكل من أعضاء مجلس منطقة الرياض وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة الدوادمي لمناقشة احتياجات المحافظة التنموية.ويتكون فريق العمل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري, ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض خالد القحطاني, ومستشار المدير العام للأراضي بهيئة المدن الصناعية عبدالعزيز الفيصل, وأعضاء مجلس المنطقة الدكتور محمد الكثيري والمهندس بندر السالم و جارالله العضيب و الزوين المطرفي.ورحب محافظ الدوادمي في مستهل اللقاء, بأعضاء مجلس منطقة الرياض، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل فريق العمل الذي يقوم بجولات ميدانية في محافظات المنطقة وعقد اجتماعات مع أعضاء المجالس المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية والتطور وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.وناقش اللقاء احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية ومن ضمنها زيادة عدد الرحلات الداخلية وإضافة وجهات سفر داخلية جديدة ورحلات دولية ورحلات للشحن الجوي, وتطوير الأرض المخصصة للمدينة الصناعية, و توزيع الأراضي المطورة للمستفيدين , وتوسعة محطة التنقية للمياه , وتنفيذ شبكات الصرف الصحي للمخططات الجديدة بالمحافظة, واستحداث مراكز للهلال الأحمر في عدة مراكز بالمحافظة التي تقع على طرق رئيسية , كما أوصى المجتمعون بضرورة الاستفادة من المقومات والمعالم التاريخية والطبيعية بالمحافظة وسبل تطويرها.// انتهى //23:11ت م