الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة مملكة السويد لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //23:21ت م