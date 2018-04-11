عام / أمير منطقة الرياض يحضر حفل سفارة مملكة السويد
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة مملكة السويد لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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