سكاكا 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم فعاليات الملتقى العلمي الثامن لطلاب جامعة الجوف ، الذي نظمه عمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم القى معالي مدير الجامعة كلمة أعرب فيها عن سعادته بما شاهده في الملتقى من أفكار إبداعية تحولت إلى مشروعات متميزة ، مما يدل على أن الجامعة ولله الحمد تزخر بالعقول الشابة المتميزة القادرة بإذن الله على تحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة في الاعتماد على الشباب والاستثمار فيهم ، في رحلة التحول التي تعيشها المملكة .وشدد الدكتور البشري على أن الجامعة هي محور التنمية وموطن الأمل الذي تعلق عليه الأوطان آمالها في اكتشاف ورعاية وتدريب الطلبة على البحث العلمي واستثمار الأفكار وصناعة المستقبل ، موجهاً منسوبي الجامعة إلى أهمية البحث والتنقيب عن المواهب وتأهيلها تأهيلاً متقدماً بعيداً عن التعليم التقليدي المعتمد على التلقين ، واستثمار معامل الجامعة التي ستكتمل وتكون بيئة علمية لأفكار ومشروعات منسوبوا الجامعة.وأشاد الدكتور البشري بمشاركة الطالبات وقدرتهن على الحوار والمناقشة العلمية وهذا يبشر بمستقبل متميز لهذا الملتقى في الأعوام المقبلة - إن شاء الله - .وقدّم مدير الجامعة الشكر للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بإدارة الموهوبين ، التي شاركت في الملتقى مقدمةً مجموعة من الموهوبين من طلاب مدارس المنطقة .ثم ألقت إحدى الطالبات كلمة الطلاب والطالبات ، أعربت خلالها عن اعتزازها وزميلاتها بهذه الفرصة ، مقدمة شكرها على الدعم الذي تلقته المجموعات الطلابية لتحقيق هذا التميز .بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً عن المؤتمر ، تلاه فيلم توعوي عن الإدمان ومخاطره .وفي ختام الحفل تم تكريم الكليات المشاركة ، والإعلان عن الفائزين والفائزات بجوائز المؤتمر .حضر الحفل وكلاء الجامعة وعدد من قياداتها من عمداء الكليات والعمادات المساندة.// انتهى //23:51ت م