رام الله 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسدعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السلام بشكل عام.وقال الرئيس عباس في كلمته بمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع في مدينة رام الله اليوم " إن الشعب الفلسطيني يقف في مواجهة مؤامرة مضى على بدايتها أكثر من 100 عام، وصولاً إلى إعلان الإدارة الأمريكية بأن القدس عاصمة لإسرائيل"، مبيناً أن الرفض الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي الإعلان للأمريكي المنحاز للاحتلال والعدوان الإسرائيلي، مشيراً أنه لم ولن يولد من يساوم على القدس، أو يفرط بذرة من ترابها، أو يتهاون في قيمتها ومكانتها الدينية والتاريخية، فلا معنى لفلسطين من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.وأكد عباس أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وستبقى إلى الأبد، وشدد على أن التواصل مع القدس وأهلها يدعم هويتها العربية والإسلامية، ويكسر الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه عليها، وليس تطبيعاً مع الاحتلال أو اعترافاً بشرعيته المزعومة.// انتهى //23:51ت م