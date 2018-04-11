الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسانتزع فريق الوحدة البطاقة الأولى المؤهلة إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتعادله مع المجزل 2-2 في الجولة 29 " قبل الأخيرة " لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .ورفع الوحدة رصيده بهذا التعادل إلى 55 نقطة في المركز الأول قبل جولة من الختام ، وبفارق 3نقاط عن الطائي الذي كسب الشعلة 5-0 في حائل ، فيما جاء الحزم في المركز الثالث بتعادله 2-2 مع الوطني في تبوك ، وحل الكوكب في المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد فوزه 3-0 على النهضة ،يليه هجر في المركز الخامس برصيد 47 نقطة بفوزه على جدة 2-1 في جدة ، والشعلة في المركز السادس "42"نقطة .//انتهى //23:53ت م