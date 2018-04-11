رياضي / الوحدة يصعد إلى دوري المحترفين السعودي
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
انتزع فريق الوحدة البطاقة الأولى المؤهلة إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتعادله مع المجزل 2-2 في الجولة 29 " قبل الأخيرة " لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .
ورفع الوحدة رصيده بهذا التعادل إلى 55 نقطة في المركز الأول قبل جولة من الختام ، وبفارق 3نقاط عن الطائي الذي كسب الشعلة 5-0 في حائل ، فيما جاء الحزم في المركز الثالث بتعادله 2-2 مع الوطني في تبوك ، وحل الكوكب في المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد فوزه 3-0 على النهضة ،يليه هجر في المركز الخامس برصيد 47 نقطة بفوزه على جدة 2-1 في جدة ، والشعلة في المركز السادس "42"نقطة .
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