عام / إصابة ثمانية فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
غزة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 13 من الفعاليات السلمية على حدود قطاع غزة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الإصابات في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي لقطاع غزة، بلغت 8 إصابات بجروح مختلفة.
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23:59ت م