غزة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 13 من الفعاليات السلمية على حدود قطاع غزة.وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الإصابات في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي لقطاع غزة، بلغت 8 إصابات بجروح مختلفة.// انتهى //23:59ت م