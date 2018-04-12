عام / بلدية المجاردة تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم وتصادر كميات من اللحوم الفاسدة
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
محايل 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
نفذ قسم صحة البيئة في بلدية المجاردة اليوم جولات رقابية على عدد من والمطاعم والبوفيهات ومحلات بيع اللحوم , للتأكد من الالتزام بالإشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين .
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله الشمراني أن الفرق الرقابية قامت بعدد من الجولات الرقابية، شملت مطاعم وبوفيهات وصادرت كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي , كما رصدت الفرق بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة وسوء التخزين .
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح, مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية والاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة .
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