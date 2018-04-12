محايل 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنفذ قسم صحة البيئة في بلدية المجاردة اليوم جولات رقابية على عدد من والمطاعم والبوفيهات ومحلات بيع اللحوم , للتأكد من الالتزام بالإشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين .وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله الشمراني أن الفرق الرقابية قامت بعدد من الجولات الرقابية، شملت مطاعم وبوفيهات وصادرت كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي , كما رصدت الفرق بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة وسوء التخزين .وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح, مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية والاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة .//انتهى //00:09ت م