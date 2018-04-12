صبيا 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوقف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب ، اليوم ، على عدد من المرافق التابعة للوزارة بمحافظة صبيا ، والتقى بمحافظ صبيا منصور بن زيد الداوود.وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والمحافظة لتيسير الجولات الدعوية التي يقوم بها الدعاة وكذلك لتحقيق كل ما تحتاجه إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لتنفيذ مهامها من بناء المساجد وصيانتها وترميمها.كما تفقد الدكتور الخطري إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بذات المحافظة ، واستمع لشرح وافي من مدير الإدارة عيسى بن إبراهيم وحيشي عن أعمال وإنجازات الإدارة ومشروعاتها وبرامجها ومشاركاتها المقبلة ، وكذلك المتطلبات التي تحتاجها .// انتهى //00:11ت م