المدينة ٢٥ رجب 1439 هـ الموافق ١١ ابريل 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني ، المعرض المصاحب لحفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية علوم الأسرة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438 / 1439هـ.وتجول معاليه في أركان المعرض واطلع على المشغولات والتصاميم التي نفذتها طالبات كلية علوم الأسرة بالجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي، التي تنوعت بين التصاميم الداخلية والملابس والأغذية وغيرها من المنتجات.وعقب الزيارة قال معاليه : إن الطالبات أبدعن في عكس ما تعلمنه في الكلية من خلال ما تضمنه المعرض من مشاركات ومنتجات ، مشيراً إلى أن الجامعة ستعمل على إبراز هذه المنتجات خارج أسوار الجامعة.من جهتها عدّت عميدة كلية علوم الأسرة بالجامعة الدكتورة إيمان بنت عبدالرحمن عسيري، المعرض نتاج عمل استمر لمدة ثلاثة أشهر وضم نواتج مقررات تعليمية مختلفة لأعمال الطالبات، إلى جانب عروض لأبحاث ومشاريع التخرج في مختلف أقسام الكلية التي تضم قسم علوم الأغذية والتغذية، ودراسات الطفولة، والسكن وإدارة المؤسسات، وتصميم الملابس والحلي، والتصميم الداخلي.وبين عسيري أن المعرض يهدف من خلال الأركان المختلفة إلى التعريف بتخصصات الكلية التي تسهم في إعداد الطالبات في مجال علوم الأسرة وتطبيقاتها المختلفة وتأهيلهن وإكسابهن القدرات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى إبراز نواتج التعلم العملية التي تصف ما هو متوقع من الطالبة معرفتها بانتهاء الفصل الدراسي، وكذلك انعكاس تفعيل المشاركات المجتمعية لعدة جهات حكومية تم التعاون معها ومن بينها وزارة الصحة متمثلة بإدارة الشؤون الصحية – ووزارة التعليم، والجمعية الخيرية بالمدينة المنورة في صورة مخرجات تعليمية.// انتهى //00:14ت م