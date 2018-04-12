عرعر 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات اليوم , تسعة محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية.وأوضحت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق المحلات التجارية بسبب مخالفتها للأنظمة البلدية ، كما تم تحرير عدد من الإشعارات لأصحاب المحلات لمراجعة الأمانة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.وأكدت أمانة المنطقة أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية .// انتهى //00:17ت م