الباحة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واسنظم هايكنج السعودية في منطقة الباحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة, مبادرة " لاتترك أثر" , بحضور مدير الهيئة العامة للسياحة بالباحة زاهر بن محمد الشهري، وذلك في قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة.وتخلل المبادرة تنظيف القرية والمزارع الموجودة بها من المخلفات التي يتركها السياح, حفاظاً على الأماكن السياحة ونظافة البيئة.وفي نهاية هذه الفعالية قدم مدير الهيئة العامة للسياحة بالباحة شهادات شكر للمشاركين في هذا العمل, متمنياً استمرار هذه المبادرات في منطقة الباحة عامة وفي عدة قطاعات مختلفة.//انتهى//00:51ت م