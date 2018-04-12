الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساختتمت أمس بطولة دوري شهداء الواجب لكرة القدم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى مكتب التعليم بالسويدي .وتوج مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس طلاب متوسطة الملك سعود بالميداليات الذهبية لحصولهم على المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني متوسطة ابان بن سعيد .كما توج العويس ثانوية بدر بالميداليات الذهبية لحصولهم على المركز الأول ، وفِي المركز الثاني والميداليات الفضية ثانوية آفاق البديعة .وشكر المشرف التربوي عبدالحكيم الشدوخي خلال حفل التكريم ، مدير مكتب التعليم بالسويدي على دعمه للأنشطة الرياضية على مستوى المكتب .بدوره شكر قائد متوسطة الملك سعود ، مدير مكتب التعليم بالسويدي على جهوده في شغل أوقات الطلاب بما ينفعهم من خلال البرامج اللاصفية .//انتهى //00:54ت م