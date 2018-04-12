رياضي / اختتام بطولة دوري شهداء الواجب لكرة القدم للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالسويدي
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
اختتمت أمس بطولة دوري شهداء الواجب لكرة القدم للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى مكتب التعليم بالسويدي .
وتوج مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس طلاب متوسطة الملك سعود بالميداليات الذهبية لحصولهم على المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني متوسطة ابان بن سعيد .
كما توج العويس ثانوية بدر بالميداليات الذهبية لحصولهم على المركز الأول ، وفِي المركز الثاني والميداليات الفضية ثانوية آفاق البديعة .
وشكر المشرف التربوي عبدالحكيم الشدوخي خلال حفل التكريم ، مدير مكتب التعليم بالسويدي على دعمه للأنشطة الرياضية على مستوى المكتب .
بدوره شكر قائد متوسطة الملك سعود ، مدير مكتب التعليم بالسويدي على جهوده في شغل أوقات الطلاب بما ينفعهم من خلال البرامج اللاصفية .
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