عام / محافظ القرى يقف ميدانياً على المواقع المتضررة بسبب الأمطار
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الباحة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واس
وقف محافظ القرى خالد العبيلان,اليوم على عدد من المواقع المتضررة بسبب الأمطار التي تشهدها المحافظة ومانتج عنها من أضرار .
وتولت الأجهزة الخدمية إزاحة الصخور المتساقطة على الطريق العام "طريق الطايف", إلى جانب فرق الدفاع المدني التي تمركزت في عدد من المواقع التي شهدت سيولاً غزيرة .
يذكر أن محافظة القرى شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على أرجاء المحافظة ومراكزها، جرت على إثرها الأودية والشعاب.
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