الباحة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واسوقف محافظ القرى خالد العبيلان,اليوم على عدد من المواقع المتضررة بسبب الأمطار التي تشهدها المحافظة ومانتج عنها من أضرار .وتولت الأجهزة الخدمية إزاحة الصخور المتساقطة على الطريق العام "طريق الطايف", إلى جانب فرق الدفاع المدني التي تمركزت في عدد من المواقع التي شهدت سيولاً غزيرة .يذكر أن محافظة القرى شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على أرجاء المحافظة ومراكزها، جرت على إثرها الأودية والشعاب.//انتهى//01:04ت م