الرياض 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل تخرج الدفعة السابعة من طلاب جامعة دار العلوم، وذلك بالمركز الثقافي بالجامعة .وهنأ مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي ، الطلاب بمناسبة تخرجهم ، لافتاً النظر إلى الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة للتعليم الأهلي الذي أثمر بإنجازات مشرفة على المستوى المحلي والعالمي ، مشيراً إلى حصول جامعة دار العلوم على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي وتدشين مستشفى طب الأسنان الجامعي بأحدث التقنيات واعتماده مقرا للتعليم الطبي المستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وأفاد أن قرابة 1000مريض تم علاجهم مجاناً خلال الأشهر الماضية ، كما تم عقد شراكة مع مركز الملك فهد للأطفال المعوقين لتشغيل عيادة المركز من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.وأشار إلى توقيع الجامعة العديد من الاتفاقيات مع بعض الجامعات لتطوير الخطط الدراسية ما أثمر عن إقرار مجلس جامعة دار العلوم خطط كلية الطب وكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بكلية الطب في مرحلة البكالوريوس وكلية الحقوق في برنامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا ، كما أقر مجلس الجامعة الخطة الدراسية الجديدة لكلية إدارة الأعمال المحكمة من قبل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.من جهته أعرب الخريجون في كلمة لهم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بتخرجهم من جامعة تحمل اسم العلوم عملاً وشعاراً ، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود والمستمر للتعليم العالي ، معربين عن شكرهم لأهاليهم الذين قدموا لهم كامل الدعم والعون ولأعضاء هيئة التديس وإدار الجامعة .وتخلل الحفل مسيرة الطلاب الخريجين وتكريم المتفوقين والمميزين والتقاط الصور التذكارية .// انتهى //01:10ت م