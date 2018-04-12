جيزان 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، ملتقى وحفل تكريم 500 حرفية ، الذي نظمه مركز إبداع المرأة السعودية بجازان بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرى بنت سعود للتنمية الإنسانية - أحياها الإنسانية -, وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.وفِي بداية الحفل اطلع سموه على عدد من منتجات الحرفيات وإبداعاتهن في مجالات المنسوجات والديكور والمشغولات والمطرزات وغيرها .وألقت صاحبة السمو الأميرة سُرى بنت سعود بن سعد نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرى بنت سعود للتنمية الإنسانية ، كلمة خلال الحفل الخطابي عبرت خلالها عن سعادتها بالمشاركة مع الفتيات المبدعات من بنات منطقة جازان ، مؤكدة المساندة الدائمة لمؤسسة " أحياها الإنسانية"، لفتيات منطقة جازان المبدعات والقادرات على تحقيق الآمال والتطلعات ، من خلال تجهيز مصنع حديث ومتكامل لتحقيق أحلام فتيات المنطقة .وأثنت على جهود رئيسة مركز إبداع المرأة السعودية عائشة الشبيلي وجهودها في خدمة فتيات منطقة جازان ، ومساعدتهن على الإبداع .وثمنت رعاية سمو نائب أمير منطقة جازان لحفل تكريم 500 حرفية الذي يأتي دفعة قوية وإيجابية لبنات الوطن المنتجات والقادرات ، وتعزيزًا لما تحظى به المرأة من رعاية وعناية في ظل العهد الزاهر الذي فتح مجالات أوسع لإبداع المرأة ، وتحفيز الكوادر الوطنية النسائية وصنع مزيد من العطاء والبناء من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.إثر ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة جازان مركز إبداع المرأة السعودية ، ثم شاهد والحضور عرضًا فنيًّا بعنوان " طعم العنا عسل" .بعد ذلك ألقت رئيسة مركز إبداع المرأة السعودية عائشة بنت محمد الشبيلي كلمة ، نوهت فيها برعاية سمو نائب أمير المنطقة وسمو الأميرة سرى بنت سعود ، مثمنة الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لفعاليات وبرامج المركز .وأشارت إلى أهداف مركز إبداع المرأة السعودية في تمكين المرأة بكافة محافظات منطقة جازان وتنمية قدراتهن وتعزيز خطواتهن لامتلاك الحرفة المؤهلة ، من خلال التدريب والتأهيل في شتى المجالات الحرفية ، ليكنِّ قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع ، لافتة النظر إلى أن المركز تمكن خلال العشر سنوات الماضية من تخريج أكثر من 500 فتاة .وفي ختام الحفل كرّم سمو نائب أمير منطقة جازان الداعمين والرعاة لمركز إبداع المرأة السعودية ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //01:13ت م