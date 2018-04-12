الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياضالأمير محمد بن سلمان وماكرون يترأسان اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجيةولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للرئيس الفرنسيولي العهد يبحث ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي استقطاب الاستثماراتالمملكة لم تستغل سوى عشرة في المئة من قدراتها وإمكاناتهاولي العهد: خططنا تتمحور حول القدرات السعودية وليست لتكرار أي نموذج آخروزير النقل يبحث الفرص المستقبلية في مشروعات النقل بالمملكة? مع الشركات الفرنسيةولي العهد يغادر باريس والزيارة تفتح فصلاً جديداً في العلاقاتالمملكة وفرنسا تعلنان شراكة استراتيجية شاملةتأكيد عودي - فرنسي على الحل السياسي في اليمن ومنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية«مسك» تتخذ من باريس مقراً لمركزها الثقافي في أوروباولي العهد يصل إلى إسبانيا ويشكر ماكرون: مباحثاتنا أثبتت متانة العلاقات«درع الخليج المشترك - 1».. رسائل حربٍ وسلاماعتراض ثلاثة صواريخ حوثية إيرانية استهدفت تجمعات سكنيةإسقاط طائرة بدون طيار معادية حاولت استهـداف مطـار أبهـا وتـدمير أخـرى بجـازانقنصلية سعودية في الـبصـرةالربيعة يتفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديشأبو الغيط: الأزمة القطرية ليست مطروحة في القمةصفعات متبادلة في مجلس الأمن حول جريمة الكيميائيالأسد في مرمى الصواريخ الأميركية257 قتيلاً في تحطم طائرة بالجزائر// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت