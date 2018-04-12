الصحف السعودية
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض
الأمير محمد بن سلمان وماكرون يترأسان اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية
ولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للرئيس الفرنسي
ولي العهد يبحث ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي استقطاب الاستثمارات
المملكة لم تستغل سوى عشرة في المئة من قدراتها وإمكاناتها
ولي العهد: خططنا تتمحور حول القدرات السعودية وليست لتكرار أي نموذج آخر
وزير النقل يبحث الفرص المستقبلية في مشروعات النقل بالمملكة? مع الشركات الفرنسية
ولي العهد يغادر باريس والزيارة تفتح فصلاً جديداً في العلاقات
المملكة وفرنسا تعلنان شراكة استراتيجية شاملة
تأكيد عودي - فرنسي على الحل السياسي في اليمن ومنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية
«مسك» تتخذ من باريس مقراً لمركزها الثقافي في أوروبا
ولي العهد يصل إلى إسبانيا ويشكر ماكرون: مباحثاتنا أثبتت متانة العلاقات
«درع الخليج المشترك - 1».. رسائل حربٍ وسلام
اعتراض ثلاثة صواريخ حوثية إيرانية استهدفت تجمعات سكنية
إسقاط طائرة بدون طيار معادية حاولت استهـداف مطـار أبهـا وتـدمير أخـرى بجـازان
قنصلية سعودية في الـبصـرة
الربيعة يتفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش
أبو الغيط: الأزمة القطرية ليست مطروحة في القمة
صفعات متبادلة في مجلس الأمن حول جريمة الكيميائي
الأسد في مرمى الصواريخ الأميركية
257 قتيلاً في تحطم طائرة بالجزائر
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