وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( طهران.. عاصمة الإرهاب ): في كل مرة تكشف إيران عن ساقها الغارقة في وحل الإرهاب، ولم يعد لذلك ساتر، بعد أن أضحت مشاريعها الهدامة تتسع يوما بعد يوم، وهو ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول ( الثلاثاء ) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس، بأن النظام الإيراني هدفه إيديولوجي بحت، وليس هدفه خدمة مصالح إيران أو المواطنين الإيرانيين، بل خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية والأدلة كثيرة في ال 30 عاما الماضية.وتابعت : وماذا ينتظر العالم من دولة مارقة، تدعم الإرهاب ليس فقط في حزب الله أو الحوثيين، بل تربي غولا جديدا في الشرق الأوسط، وهو ابن أسامة بن لادن الذي ترعرع وكبر في إيران، والآن يحاول أن يكون القائد القادم لتنظيم القاعدة.إيران التي تعج شوارعها بين الفينة والأخرى بالمظاهرات العارمة من أجل "لقمة العيش" وضعف البنية التحتية والخراب الاقتصادي الذي صنعه ملالي طهران، تصر أن تصرف أموالها على مخططاتها على تمويل الإرهاب والمتطرفين في كل مكان لخدمة مصالحها الشيطانية.// انتهى //06:02 ت م 03:02جمت