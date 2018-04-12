الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض و الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة وتمتد لتشمل والاجزاء الشرقية من المرتفعات.كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال شرق والأجزاء الشمالية من وسط المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:49ت م