أنقرة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم برنامجًا جديدًا يمتد لسنتين ويهدف إلى تحسين ظروف حياة اللاجئين السوريين في تركيا.وقال ممثل المنظمة في تركيا فيوريل غوتو في تصريح صحفي:" إن البرنامج الذي يحمل عنوان (خطة صمود اللاجئين السوريين) يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش وقدرة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على الصمود".وأضاف أن المنظمة تسعى للوصول إلى طرق لمساعدة الحكومة التركية واللاجئين السوريين من خلال إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل المحتملة للاجئين.وأكد أن الهدف الرئيسي هو ضمان مستوى معين من الحياة الجيدة للعائلات السورية وتوفير التغذية الكافية والتعليم والرعاية الصحية للأطفال.يذكر أن تركيا تستضيف نحو 3,4 ملايين لاجئ سوري، من بينهم 538 ألف لاجئ يعيشون في مدينة إسطنبول.// انتهى //06:50ت م