بكين 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسطوّر مجموعة من العلماء الصينيين تقنية جديدة تساعد على القيام بتشخيص دقيق وتدخل فعّال في علاج مرض السرطان.وأوضح معهد خفي للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن فريقًا من الباحثين قام بجمع أحماض نووية كروية تم هندستها بشكل دقيق ضمن تقنية أطلق عليها اسم "إس إن إيه بي" من أجل التعرف على الخلايا الخبيثة بناءً على السمة المميزة للسرطان (النمو غير المسيطر عليه).وأثبتت التقنية المذكورة قدراتها على التمييز بين مختلف أنواع الخلايا الخبيثة وتفريقها عن نظيراتها الطبيعية، والكشف عن الخلايا المصابة بورم عبر منصات متعددة.وتم وضع التقنية الجديدة قيد التجربة والاختبار، حيث من المتوقع أن ترشد الجراحين في عملية تحديد الخلايا المصابة بشكل دقيق والقيام بإزالتها، ما يساعد بالنهاية في تقليل حالات عودة انتشار المرض الخبيث، وتخفيض معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان.// انتهى //07:33ت م