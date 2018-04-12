إسلام آباد 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية مواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بإعلان قيادة الجيش الباكستاني عن التزام المؤسسة العسكرية بدعم باقي المؤسسات الوطنية لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.وتناقلت أنباء نجاح قوات الدفاع الجوي السعودية في تدمير صواريخ أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل اليمن تجاه المملكة العربية السعودية.ونشرت خبر تحطم طائرة عسكرية جزائرية في الجزائر وسط أنباء عن سقوط نحو مئة راكب كانوا على متنها.وأخبرت عن إصابة خمسة باكستانيين بنيران القوات الهندية استهدفت قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى اعتقال القوات البحرية الباكستانية خمسة بحارة هنود من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم الحدود البحرية الباكستانية.وفي الشأن الاقتصادي اهتمت بحصول باكستان على قرض من الكويت بقيمة 15 مليون دولار لتمويل مشروع سد مائي لتوليد الكهرباء.وأنبأت عن اتفاق عدد من الأحزاب السياسية في باكستان على تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات العامة القادمة عبر منصة مشتركة.وحذرت صحف باكستان من تطورات الوضع في سوريا بشكل يزيد من احتمالات وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.// انتهى //07:34ت م