طرابلس 26 رجب 1438ه الموافق 12 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، تعازي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه والشعب الجزائري في ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية المنكوبة،مؤكدة وقوف الحكومة والشعب الليبي مع حكومة وشعب الجزائر في هذه المحنة.وركزت على دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، رئيس مجلس النواب للالتقاء من أجل ايجاد حل لتعديل الاتفاق السياسي وحلحلة الأزمة السياسية وإنهاء الانقسام .وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والذي تناول المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في ليبيا ، اضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية بخصوص الملف الليبي بالقمة العربية المرتقبة بالمملكة .// انتهى //08:39ت م