الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستتواصل يوم غدٍ فعاليات مبادرة " تمكين " التي تنظمها الكلية التقنية للبنات بالباحة ، بإقامة ثلاث ورش تدريبية ، وذلك بقاعة مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .وبينت منسقة العلاقات العامة بتقنية البنات وجدان بنت سعيد الغامدي، أن الورش تتضمن الماكياج السينمائي ، ورشة الطباعة والرسم على الأقمشة ، ورشة تدريب المهارات الإعلامية لمديري العلاقات العامة ،إضافة إلى فعاليات أخرى موجهة للطفل .يذكر أن فعاليات مبادرة تمكين التي تستمر حتى الأثنثن القادم تهتم بشؤون الفتاة والمرأة بمنطقة الباحة للقيام بدورها الحيوي والتنموي في المجتمع .// انتهى //08:46ت م