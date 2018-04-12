اجتماعي / مبادرة تمكين بتقنية البنات بالباحة تواصل فعالياتها
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
تتواصل يوم غدٍ فعاليات مبادرة " تمكين " التي تنظمها الكلية التقنية للبنات بالباحة ، بإقامة ثلاث ورش تدريبية ، وذلك بقاعة مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .
وبينت منسقة العلاقات العامة بتقنية البنات وجدان بنت سعيد الغامدي، أن الورش تتضمن الماكياج السينمائي ، ورشة الطباعة والرسم على الأقمشة ، ورشة تدريب المهارات الإعلامية لمديري العلاقات العامة ،إضافة إلى فعاليات أخرى موجهة للطفل .
يذكر أن فعاليات مبادرة تمكين التي تستمر حتى الأثنثن القادم تهتم بشؤون الفتاة والمرأة بمنطقة الباحة للقيام بدورها الحيوي والتنموي في المجتمع .
// انتهى //
08:46ت م