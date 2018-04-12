الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسشارك نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل معالي الدكتور عبدالله أبوثنين في اجتماع مخصص عن العمالة المنزلية، ضمّ كل من أصحاب المعالي وزراء العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال "مؤتمر العمل العربي" في دورته الـ 45 الذي تستضيفه القاهرة حتى الـ 15 من إبريل.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمالة المنزلية، وسبل تعزيز وتطوير آليات استقدامها وتنظيمها، حيث قدّم الوفد الإماراتي عرضا حول تجربتهم في مراكز "تدبير" للعمالة المنزلية، والتحديات والحلول المقترحة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية في الإمارات.كما تم في الاجتماع عرض برنامج "مساند"، أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المعني بشؤون العمالة المنزلية وجهود الوزارة، ومبادراتها لتنظيم سوق العمالة المنزلية.واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية، لدراسة التحديات والمقترحات التي قُدمت في الاجتماع لتطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية فيما بين هذه الدول والدول المُصدِّرة للعمالة، وعرضها على وزراء العمل في اجتماع لاحق.// انتهى //09:14ت م