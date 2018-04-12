بورت لويس 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسقام فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح بن دهيمان السبيعي أمس بزيارة جمهورية موريشيوس للوقوف على الأضرار والاحتياجات الإنسانية جراء الفيضانات التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا ، وبحث سبل وآليات تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية تخدم المتضررين من هذه الفيضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية في موريشيوس، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- .وعقد فريق المركز عدة اجتماعات مكثفة مع معالي وزير المالية ومسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية ووكالة استصلاح الأراضي ومركز الطوارئ والمخاطر بجمهورية موريشيوس، وتفقد الفريق المناطق المتضررة لتقييم الاحتياجات تمهيدًا لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة.// انتهى //09:17ت م