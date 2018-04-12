نجران 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي " بنين، بنات " استقبال مشاركات الطلاب والطالبات في المسابقة البيئية السنوية "على الأخضر مشينا 6".وتتضمن المسابقة التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة عدة محاور، أهمها الوقاية من مخاطر الكهرباء، ونشأة الحوادث الكهربائية، والأضرار المترتبة عليها، وتلوث وفساد الغذاء، والبيئات الصحية.وتهدف المسابقة إلى الإسهام في بناء المواطن الإيجابي الواعي بمشكلات البيئة، ومساندة الجهود المقدمة في مجال خدمة البيئة، وزيادة وعي الطلاب بمفهوم البيئة وتزويدهم بالمهارات والخبرات للقيام بدورهم في تنمية الوعي البيئي، بالإضافة إلى تحفيزهم لتقديم مبادرات تفاعلية إيجابية لحماية الموارد الطبيعية، كما تتضمن المسابقة عدة مجالات، مجال المسابقة العلمية للمرحلة المتوسطة، ومجال الرسم والتلوين للمرحلة الابتدائية الصفوف الأولية، ومجال تصوير الفيديو للمرحلة الابتدائية الصفوف العليا، فيما ترسل الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني لمركز التميز البحثي cstu.cees@hotmail.com ، في موعد أقصاه الخميس 1439/8/24هـ.// انتهى //09:19ت م