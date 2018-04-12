الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستنظم وزارة الصحة تحت شعار "المحاكاة ... مساندة التحول في الرعاية الصحية"، المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018م، خلال المدة 7 - 9 شعبان 1439هـ، وذلك في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.ويهدف المؤتمر هذا العام إلى دمج المحاكاة في مناهج الدراسات العليا وعلوم التمريض والتعليم الطبي، إضافة للتطوير المهني للعاملين بتقنية المحاكاة للوصول إلى تكامل الأنظمة.ويتضمن البرنامج العلمي المكثف 50 ورقة علمية من متحدثين دوليين و محليين و 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين، إلى جانب عدد من الفعاليات العلمية المصاحبة التي منها مسابقة "دوري المحاكاة - Sim Dawri"، مسابقة أكشنها يا فني المحاكاة - "Action'ha Ya Tech" و مسابقة "فن محاكاة الإصابة - SimMoulage Contest.وسيقام أيضاً على هامش المؤتمر مبادرة تطوعية ضخمة تستهدف عامة فئات المجتمع لتدريبهم على سبل إنقاذ الحياة.يذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 32 ساعة تعليم طبي مستمر وتم إقراره من أربعة منظمات عالمية للمحاكاة وهن : الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية SSH - الجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية SESAM - الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية وجمعية التمريض الدولية للمحاكاة و التعلم INACSL.ودعت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية والأكاديمية ممن يرغبون حضور المؤتمر إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر: http://shscmoh.com .// انتهى //09:20ت م