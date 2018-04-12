الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأبرزت مجلة "بيجستو تيكو" اليابانية دور معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المتحف الوطني الياباني حالياً في تعريف اليابانيين بما كانت تشهده الجزيرة العربية وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة من رخاء اقتصادي في الحضارات السابقة.وذكرت في تقرير لها أن المعرض يبرز الكنوز الأثرية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تميز المعرض باحتوائه على نوعية وكمية من كنوز المنطقة لها أهمية ارتبطت مع العصور القديمة في إفريقيا، ومنطقة البحر المتوسط، وجنوب اّسيا.وأضافت أن طريق التجارة القديم المتطور جلب الرخاء لمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ظهور الإسلام في القرن السابع، ما عزز الثقافة الدولية المتنوعة في المنطقة، وفي تطوير الثقافة في منطقة الشرق الأوسط.كما تم عرض الكنوز التي تركها الأشخاص ممن استفادوا من الطريق البحري الذي يربط بين بلاد ما بين النهرين وإنداس، وتشير هذه الكنوز إلى تأثر سكان الجزيرة العربية بالحضارات وترجمة ذلك بطريقتهم الخاصة، وظهر ذلك جلياً في قطع وملابس المعرض.وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد بن يونس البراك قد افتتح المعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يوم الاثنين 29 يناير 2018م، في المتحف الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع سفارة المملكة في طوكيو، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، وشركة أرامكو السعودية "راعي المعرض".// انتهى //09:24ت م