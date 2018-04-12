بريدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسحقق نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم 16 ميدالية "ذهبية وبرونزية وفضية"، في بطولة المملكة لألعاب القوى البصرية والشلل الدماغي وبطولة الأولمبياد الخاص وبطولة رفع الأثقال في عدة مناطق بالمملكة.وجاءت نتائج البطولات الثلاث كالتالي: ألعاب القوى للفئة البصرية حقق اللاعب عبدالله الشمري المركز الأول في سباق 100 متر والمركز الأول في رمي الرمح، كما حقق اللاعب فهد الشمري المركز الأول في رمي الرمح والمركز الثاني في سباق 400 متر، وحقق اللاعب عبدالمجيد المحيميد المركز الثالث في سباق 100 متر والمركز الثالث في مسابقة الوثب الطويل، وجاء اللاعب خليل المطيري المركز الأول في سباق 800 متر، كما حقق اللاعب عبدالرحمن الحربي المركز الأول في سباق 200 متر، وحقق اللاعب مشعل الصخيبر المركز الثالث في سباق الوثب الطويل.وحقق نادي القصيم المركز الثاني في سباق 4 في 100 وشارك في هذا السباق احمد العامر وفهد الشمري وخليل المطيري وعبدالمجيد المحيميد ومجموع الميداليات التي حققها النادي في البطولة 14 ميدالية ٦ ميداليات ذهبية و ٥ ميداليات فضية و ٣ ميداليات برونزية، وفي بطولة الأولمبياد الخاص شارك محمد وعبد الحميد الزويد في تنس الطاولة وحققوا المركز الثالث الميدالية البرونزية، وفي بطولة رفع الأثقال البصرية حقق اللاعب خالد عودة الشمري المركز الثالث في رفع الأثقال.// انتهى //09:27ت م