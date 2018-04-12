الطائف 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسنجح قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال عام 2017م في تقليل مواعيد انتظار الفحوصات الإشعاعية لتصبح يوماً واحداً في وحدات الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وأشعة الموجات الصوتية, كما تم رفع إجمالي عدد الفحوصات المنفذة خلال العام ذاته إلى أكثر من 6000 فحص رنين مغناطيسي و 15000 فحص أشعة مقطعية و 16000 فحص موجات صوتية و 70357 أشعة سينية و 1687 أشعة متنوعة بين أشعة تداخلية وأشعة فحص الثدي وأشعة قياس كثافة العظام وأشعة فلورو.وشهد العام 2017م زيادة تتراوح بين 30% إلى 35% عن العام السابق 2016م بإجمالي عدد فحوصات إشعاعية تجاوز 109 آلاف فحص شمل جميع التخصصات، فيما يشهد العام الحالي مشروعات تطويرية وتجهيز للقسم بأحدث المعدات الطبية المتقدمة لمواكبة التطور الحاصل في علم الأشعة، إضافة إلى تأهيل وإعداد الكوادر السعودية المتخصصة في رفع كفاءة وجودة الأداء والتجهيز للخدمات الصحية المقدمة بالقسم والمستشفى.// انتهى //09:29ت م