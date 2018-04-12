المدينة المنورة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسطبّقت إدارة تعليم البنات بالمدينة المنورة أمس, اختبارات الدراسة الدولية "بيزا" PISA في عدد من المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة.وأفادت منسقة الاختبارات في تعليم المدينة المنورة جميلة حسن نوّار أن هذا النوع من الاختبارات يهدف إلى دعم الإيجابية في التعليم, وتعزيز فرص التواجد في المسابقات التعليمية الدولية, حيث تركّز على ثلاثة مجالات أساسية تشمل القراءة، والرياضيات، والعلوم، وتقام كل ثلاث سنوات، وفي كل مرة يكون التركيز على أحد هذه المجالات، مبينة أن هذا العام 2018 م سيكون التركيز على مجال القراءة بنسبة 70% فيما حدد لمجالي الرياضيات والعلوم 15% لكل منهما.// انتهى //09:31ت م