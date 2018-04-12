القاهرة 26 رجب 1439هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالاجتماعات التحضيرية لقمة الدمام على مستوى وزراء الخارجية العرب لإعداد الملفات ومشروعات القرارات السياسية و على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة للانتهاء من الملفات ومشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تمهيدا لإقرارها من القادة العرب.وقالت ان جدول أعمال القمة العربية الـ 29 التي تستضيفها المملكة الأحد المقبل يتضمن، القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى البنود الدائمة، خصوصاً ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جزر القمر، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.ولفتت الصحف إلى مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع وزير خارجية قبرص وتأكيده حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص في جميع المجالات في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، لاسيما في مجال الطاقة في شرق المتوسط .وسلطت الضوء على الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة 257 غالبيتهم عسكريون وأفراد عائلاتهم نتيجة تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية، أمس، بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك الجوية على مسافة حوالي 30 كيلومترا إلى جنوب العاصمة.دوليا ذكرت الصحف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كثفوا من تحركاتهم ومشاوراتهم الدبلوماسية والعسكرية، استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية لمنشآت عسكرية حكومية سورية، ردا على استخدام للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بغوطة دمشق.// انتهى //09:37ت م