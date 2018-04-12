الطوال 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساختتمت امس, فعاليات الدورة العلمية الثالثة لعام 1439 التي نفذها مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الموسم التابع لمحافظة صامطة , بحضور رئيس المركز الدكتور خفير بن زارع العمري وذلك بالجامع الوزاري بالموسم.وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الدكتور محمد الأمين بن خطري، حرص الوزارة على إقامة مثل هذه الدورات التي تقدم العلم الشرعي السليم وفق منهج الكتاب والسنة ، معرباً عن شكره لجميع القائمين على الدورة نظير ما بذلوه من جهود،مشيراً إلى أن الدورة شارك فيها أكثر من 250 طالباً على مدى أسبوع.// انتهى //11:07ت م